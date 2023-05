Prefeitura distribuirá mais de 500 mudas para a população

Divulgação

Para incentivar a arborização e o cuidado com o meio ambiente em Aquidauana, no dia 4 de maio (quinta-feira), das 8 horas às 13 horas, na esquina do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, haverá distribuição gratuita de mudas produzidas no Viveiro Municipal.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disponibilizará mais de 500 mudas de espécies do cerrado, nativas frutíferas. Todas gratuitas para quem quiser levar e plantar.

Dentre as mudas que serão distribuídas estão: Pata de Vaca (Roxa ou Branca), Cedro, Flamboiã vermelho, Caroba, Maracujá Doce, Tingui do Cerrado, Canudo de Pito, Guapuruvu, Jequitibá, Pau Brasil Falso, Paratudo, Ata, Oiti, Ingá, Pitanga e Pitaya.