Prefeitura e 9° Batalhão convidam a população para celebrar o Dia da Independência

O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o 9° Batalhão de Engenharia e Combate 'Carlos Camisão', convida toda a comunidade para participar do tradicional Desfile Cívico em celebração ao Dia da Independência do Brasil, que ocorrerá no dia 7 de setembro.

As festividades terão início às 7h30, com o Hasteamento da Bandeira do Brasil na Praça dos Estudantes, momento de profundo respeito à pátria e aos ideais de liberdade que ela representa.

Em seguida, às 8h, o centro da cidade ganhará vida com o início do Desfile Cívico na rua Sete de Setembro. Este desfile, é tradição na cidade, e contará com a participação de escolas, entidades civis, militares e diversos grupos culturais, todos unidos ato de patriotismo e respeito à nação.

Serviço:

Data: 7 de setembro de 2023

Horário: 7h30 (Hasteamento da Bandeira) e 8h (Início do Desfile)

Local: Praça dos Estudantes (Hasteamento da Bandeira) e rua Sete de Setembro, Centro (Desfile)