10 de Março de 2026 • 15:10

Educação

Prefeitura e ExÃ©rcito iniciam atividades do PelotÃ£o EsperanÃ§a em Aquidauana

Projetos atendem cerca de 50 crianÃ§as com atividades esportivas e de formaÃ§Ã£o cidadÃ£; aula inaugural contou com presenÃ§a de autoridades

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 às 14:13

Os projetos atendem cerca de 50 crianÃ§as com idades entre 8 e 12 anos, oferecendo atividades voltadas Ã  formaÃ§Ã£o cidadÃ£ / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BECmb), iniciou nesta segunda-feira (9) as atividades do Projeto Pelotão Esperança e do Programa Forças no Esporte (PROFESP). A aula inaugural marcou o começo de mais um ano de trabalhos voltados à formação de crianças e adolescentes no município.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, do comandante do 9º BECmb, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, da equipe da Secretaria de Assistência Social, além de militares, monitores, alunos e familiares.

Os projetos atendem cerca de 50 crianças com idades entre 8 e 12 anos, oferecendo atividades voltadas à formação cidadã, disciplina, civismo, convivência social e práticas esportivas. A iniciativa busca fortalecer valores fundamentais, promover inclusão social e oferecer novas oportunidades para crianças do município, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

A parceria entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro, por meio do 9º BECmb, é um exemplo de integração entre instituições em prol do desenvolvimento social e da construção de um futuro melhor para a juventude aquidauanense. As atividades do Pelotão Esperança e do PROFESP ocorrerão ao longo de todo o ano, proporcionando aprendizado, esporte e cidadania para os participantes.

