Prefeitura e Exército realizam mutirão de limpeza na Lagoa Comprida

Mutirão foi iniciado nesta terça-feira / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Localizado no perímetro urbano de Aquidauana, o Parque Ecológico da Lagoa Comprida está recebendo uma ação conjunta de limpeza. O mutirão, iniciado nesta terça-feira (14), é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão).

A ação em um dos principais espaços de lazer de Aquidauana começou após uma reunião realizada na véspera, segunda-feira (13), entre o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e o comandante da unidade militar, tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza, quando foram discutidas formas de cooperação entre o município e o Exército Brasileiro.

A primeira demanda apresentada pela administração aquidauanense foi atendida rapidamente. Durante a manhã, militares do 9º BE Cmb iniciaram os trabalhos de retirada de camalotes e resíduos acumulados às margens da Lagoa Comprida, com equipes atuando dentro da água para auxiliar na limpeza do local.

O serviço também conta com a participação da Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), que realiza ações de manutenção na área externa do parque. As equipes trabalham na limpeza, organização dos espaços de convivência e melhorias nas áreas utilizadas pelos moradores, incluindo a instalação de bancos.

"Estamos cuidando do parque lá dentro e aqui fora, para deixar tudo no capricho para a comunidade. Precisamos que nos ajudem, preservando", afirmou o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres.

A ação busca melhorar as condições de um dos principais cartões-postais do município, oferecendo um ambiente mais agradável para moradores e visitantes que frequentam o parque para momentos de lazer, atividades esportivas e convivência.

Além da limpeza da Lagoa Comprida, a reunião entre Prefeitura de Aquidauana e Exército também tratou dos preparativos para os desfiles cívico-militares em comemoração aos 134 anos da cidade, celebrado em 15 de agosto, e ao Dia da Independência do Brasil, em 07 de setembro.

Segundo a administração municipal, a parceria entre as instituições deve contribuir para a organização das solenidades que fazem parte do calendário oficial aquidauanense.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da união entre órgãos públicos para atender demandas da população. Ele agradeceu ao comandante, lembrou que o batalhão é um parceiro histórico de Aquidauana e elogiou a agilidade no atendimento à solicitação do município.

"Governar também é construir pontes e unir forças. Quando instituições trabalham juntas, conseguimos atender as necessidades da população com mais rapidez e eficiência. A limpeza da Lagoa Comprida era uma demanda importante da comunidade e fico muito satisfeito em ver que, logo após nossa reunião, o trabalho já começou. Agradeço ao Exército Brasileiro pela parceria e pela disposição em caminhar ao lado da prefeitura em ações que fazem a diferença para Aquidauana", pontuou o chefe do Executivo.

O comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão ressaltou que a unidade mantém a colaboração com ações que beneficiem a comunidade.

"O 9º Batalhão de Engenharia de Combate tem como característica a cooperação com os órgãos públicos sempre que suas capacidades podem contribuir para o interesse coletivo. Atender à solicitação da Prefeitura de Aquidauana reforça esse compromisso de servir à sociedade, preservando espaços públicos e apoiando ações que promovam o bem-estar da população, além de fortalecer a integração entre o Exército Brasileiro e a comunidade", explicou o tenente-coronel Hélio Augusto Poli de Souza.

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho