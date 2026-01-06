Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026

Prefeitura e Hospital Regional de Aquidauana debatem estratégias para fortalecimento da saúde

Reunião liderada pelo prefeito em exercício tratou de sustentabilidade financeira, programas federais e ampliação da qualidade do atendimento

Da redação

Publicado em 06/01/2026 às 20:47

Durante a reunião, a administração municipal reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão pública e com a melhoria contínua da saúde local / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou, na manhã desta terça-feira (6), uma reunião estratégica com a direção do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para discutir ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde no município. O encontro, conduzido pelo prefeito em exercício, Dr. Murilo Acosta, contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Sandra Calonga, além do diretor do hospital, Joacir Gomes, do consultor de gestão hospitalar, Alan Carlos Arrais, e da assessora jurídica da instituição, Daniele Ferreira.

O principal objetivo foi alinhar esforços para garantir a sustentabilidade financeira do hospital, mantendo e ampliando a qualidade do atendimento prestado à população. Entre os temas centrais, foram analisados a situação financeira da unidade, com avaliação detalhada de receitas e despesas, e discutidas estratégias para redução de custos sem perda na qualidade dos serviços.

Um dos pontos de destaque foi a busca por programas de apoio do Ministério da Saúde, com foco no programa “Agora Tem Especialistas”, que visa ampliar a oferta de profissionais qualificados para atender à demanda crescente da população. Também foi discutida a recertificação do Hospital Regional junto ao CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), medida que pode fortalecer parcerias e facilitar a captação de recursos.

Durante a reunião, a administração municipal reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão pública e com a melhoria contínua da saúde local. A diretoria do hospital destacou a importância da cooperação entre o poder público municipal e a instituição, assim como a adesão a diretrizes federais que promovam eficiência e qualidade assistencial.

Ao final do encontro, foi acordada a continuidade do diálogo entre as partes, com definição de próximos passos, cronogramas e avaliações periódicas dos resultados obtidos. As ações discutidas têm como foco central o fortalecimento da saúde pública e a garantia do bem-estar da população de Aquidauana.

