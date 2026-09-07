Prefeitura e Lions manifestam pesar pela morte de Célia Ribeiro Leite

Mãe da jornalista Rosy Ribeiro, ela teve o falecimento comunicado na noite deste domingo; notas prestam solidariedade
Célia Ribeiro Leite / Reprodução
Prefeitura e Lions Clube de Aquidauana manifestaram pesar pela morte de Célia Ribeiro Leite, mãe da jornalista Rosy Ribeiro, em notas divulgadas no fim da noite deste domingo (06).
A administração municipal, onde Rosy trabalha como diretora da Agecom (Agência de Comunicação), prestou solidariedade à servidora e aos demais familiares neste momento de luto.
Na mensagem, a Prefeitura de Aquidauana destacou a atuação da jornalista na comunicação e lamentou ter de levar à população a notícia da morte de sua mãe.
Além de diretora da Agecom, Rosy é CaL (Companheira Leão) no Lions Clube de Aquidauana, que também manifestou solidariedade pela notícia.
"É com profundo pesar que o Lions Clube Aquidauana-MS se solidariza com nossa companheira CaL Rosy Ribeiro pelo falecimento de sua mãe, a Sra. Célia. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando força, conforto e serenidade para você, CaL Rosy, e para todos os seus familiares. Que Deus receba a Sra. Célia em Sua infinita misericórdia", publicou a entidade.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local e horário do velório e do sepultamento.
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