Prefeitura é parceira da UEMS na realização do Dia de Campo

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, foi parceira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) na realização do 1º Dia de Campo sobre Produção de Silagem - Uma Alternativa no Período da Seca, realizada durante toda a tarde de ontem, 30, no Campus da UEMS, de Aquidauana.

O objetivo da universidade em realizar o Dia de Campo foi de proporcionar novos conhecimentos e técnicas para os acadêmicos, alunos do curso técnico e produtores rurais de Aquidauana e região.

A supervisão e ensino das técnicas foram norteados pelos professores e profissionais da área, tanto da UEMS, como de empresas parceiras do evento.

A Secretaria Municipal de Produção (SEMP) cedeu para uso da UEMS ,nas aulas do Dia de Campo, dois tratores, uma forrageira e uma carreta basculante, que foram operados pelos tratoristas da secretaria.

A secretária de Produção Paula Polini junto com o engenheiro agrônomo Ariel Diniz e a veterinária Yula Dutra, ambos da SEMP, integraram a equipe que participou do Dia de Campo.

Os produtores e alunos que participaram do evento, dentre os assuntos, aprenderam sobre: Práticas de manejo na colheita do milho para silagem, com o Prof. Dr. Francisco Eduardo Torres e profissionais da CONEAGRO; e práticas de manejo durante a ensilagem do milho, com o Prof. Dr. Pedro Nelson Cesa