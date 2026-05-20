Prefeitura e PM alinham ações para reforçar a segurança de Aquidauana

Encontro discutiu fortalecimento de ações preventivas, especialmente no período noturno, e ampliação de parcerias com Conselho Tutelar
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O prefeito Mauro do Atlântico recebeu em seu gabinete, nesta semana, o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, tenente-coronel Willian Silva Nascimento, e o diretor executivo de trânsito, Flavio Gomes, para discutir estratégias integradas de segurança pública.
Entre os temas debatidos estiveram o fortalecimento das ações preventivas, principalmente no período noturno, além da ampliação das parcerias entre forças de segurança, órgãos municipais e o Conselho Tutelar. A integração entre as instituições visa aumentar a eficiência no combate à criminalidade e na proteção da população.
Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a união entre as instituições é fundamental para garantir mais tranquilidade, prevenção e qualidade de vida para a população aquidauanense. “Estamos trabalhando juntos para fortalecer a segurança em nossa cidade, com ações planejadas e integradas”, destacou.
A reunião reforça o compromisso da administração municipal com a segurança pública e a parceria com as forças policiais. Novos encontros devem ocorrer nos próximos meses para avaliar os resultados das estratégias traçadas e implementar novas medidas. O tenente-coronel Willian Silva Nascimento também destacou a importância do diálogo contínuo entre as instituições para o sucesso das ações preventivas.
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