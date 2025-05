Prefeitura e Sanesul firmam convênio para agilizar tapa-buracos em Aquidauana

Juliano Dervalho

A Prefeitura de Aquidauana firmou nesta quinta-feira (23) um importante convênio com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), que tem como objetivo otimizar os serviços de recuperação asfáltica nas ruas da cidade após intervenções em redes de água e esgoto.

O acordo foi assinado na sede da Sanesul pelo prefeito Mauro do Atlântico e pelo gerente regional da companhia, Danilo Pires, e define que, após obras como instalações de rede de água, ligações domiciliares e consertos de vazamentos, a Sanesul enviará à Prefeitura uma ordem de serviço com os locais afetados, para que a administração municipal possa realizar os serviços de tapa-buracos e reposição asfáltica.

A novidade é que o valor investido nesses reparos será convertido em créditos ou descontos nas faturas de água sob responsabilidade da Prefeitura, criando um sistema de cooperação mútua e economicamente equilibrado.

Segundo o prefeito Mauro, o convênio permite que a Prefeitura atue de forma mais eficiente.

“Com essa parceria, poderemos acompanhar o ritmo das obras e restaurar mais rapidamente as vias públicas, reduzindo os transtornos à população e garantindo a segurança no trânsito”, destacou.

Também participaram da reunião o assessor da diretoria de operações da Sanesul, Sammer Abdalah, membros da assessoria local da companhia, além da secretária municipal de Administração, Marluce Garcia Luglio; Wilson Nunes Ferreira, do setor de Artefatos; o diretor do DEMUTRAN, Flávio Gomes Filho; o chefe de gabinete, Anderson Meireles, e o diretor-executivo do gabinete, Alex Mello.

A medida reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida dos moradores, promovendo ruas mais seguras, bem cuidadas e com tráfego fluindo normalmente após obras de saneamento.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

