Prefeitura e Sectur realizam avaliação das ações do programa Del Turismo

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e representantes do programa Del Turismo realizou na noite de segunda-feira (27), uma reunião com empreendedores, empresários, prestadores de serviços do trade e integrantes das Câmaras Técnicas do programa Del Turismo.

O encontro, que aconteceu no anfiteatro do campus II da Universidade Federal de MS(UFMS), foi chamado pela equipe de “Pit Stop”, um momento de parar, discutir e avaliar as ações já executadas dentro da política de reestruturação do turismo no município.

A representante do SENAC e coordenadora do programa Del Turismo no Estado, Camila Fernandes, fez a explanação do fechamento do 1º ciclo de implantação do programa Del Turismo em Aquidauana, fazendo uma prestação de contas e destacando a importância da renovação do programa para mais um ano de trabalho no município.

Na oportunidade, Camila Fernandes falou aos presentes das etapas que foram cumpridas em Aquidauana para a implantação do programa e fortalecimento do turismo sustentável no município.

Na prática, resumidamente, dentro do programa, aconteceu o primeiro ato que foi a “Sensibilização”, que teve por objetivo sensibilizar os atores locais; também foi feita a Análise e Adequação da Legislação Municipal e a estruturação do Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo.

Neste primeiro ciclo também foram trabalhadas a Análise Situacional, que envolveu entrevistas para levantamento da percepção do turismo pela comunidade e validação da análise; Institucionalização e Governança para a estruturação do Comtur e Câmaras Técnicas e treinamento dos membros; mapa estratégico e matriz de projetos; e Formulação da Política de Turismo para gestão junto à SECTUR.

O Pit Stop foi finalizado com a prestação de contas, pesquisa de satisfação pelos envolvidos no programa, esboço e planejamento e alinhamento das próximas etapas a serem cumpridas no segundo ano do programa Del Turismo, em 2024/2025, a ser renovado com a parceria entre Prefeitura de Aquidauana, FUNDTUR/MS e SENACM/MS.

Participaram do evento a secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Aline Bezerra da Costa Miranda, que falou da importância da parceria do município com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de MS, e do SENAC/MS na implantação do programa Del Turismo.

“Estamos muito felizes com os frutos desta parceria por meio da implantação do programa Del Turismo em nossa cidade. Hoje, temos o Conselho de Turismo instituído, trouxemos os atores envolvidos para mais próximo da gente, discutindo nossas ações e procurando traçar os melhores caminhos a seguir. Aproveito para agradecer a participação dos voluntários das CT’s, o apoio do prefeito Odilon para fomentar o turismo e o trabalho da equipe da SECTUR que tem se empenhado em entregar os melhores resultados”, afirmou a secretaria Aline.

Também participaram do encontro Geancarlo Merichi, diretor de desenvolvimento do turismo da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, vereador Humberto Torres (empreendedor de turismo), Dalva Mirian Coura Aveiro presidente do Conselho Municipal de Turismo e Ana Graziele Lourenço Toledo diretora do campus da UFMS de Aquidauana.

Ainda no evento, foram entregues aos parceiros do programa Certificado de Menção Honrosa pelo reconhecimento aos serviços prestados no decorrer do ano 2023/2024 em prol do desenvolvimento do turismo sustentável no município, apoiando as ações do programa Del Turismo em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Encerrando a reunião, também foram feitos vários sorteios de brindes ofertados pelos parceiros aos presentes na reunião.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana