Prefeitura e Senar ofertam cursos gratuitos de qualidade de vida e culinária

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MS), está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos voltados à comunidade. As atividades incluem um curso sobre "qualidade de vida e controle de orçamento familiar" e "oficina de doce de leite ninho para festas", com datas e locais distintos.

Curso: Família, Qualidade de Vida e Controle de Orçamento Familiar

- Data: 1º e 2 de abril de 2024

- Local: Cras I - São Pedro

- Inscrições: Podem ser feitas até o dia do início do curso no espaço Geração de Renda (em frente ao Caic) ou no Sindicato Rural, das 7h às 12h.

O objetivo é orientar famílias sobre gestão financeira doméstica, promovendo hábitos que melhorem a qualidade de vida.

Oficina: Doce de Leite Ninho para Festa



- Data: 3 e 4 de abril de 2024

- Local: Geração de Renda (em frente ao Caic)

- Inscrições: Devem ser realizadas presencialmente no local, no mesmo horário (7h às 12h).

A oficina ensinará técnicas para produção do doce de leite ninho, ideal para empreendedores ou interessados em complementar a renda familiar.

Veja como participar



Ambas as atividades são gratuitas e não exigem experiência prévia. Interessados devem comparecer aos locais de inscrição dentro do horário estabelecido, portando documento de identificação.