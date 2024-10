Prefeitura entrega cesta de hortifrutis em Aquidauana para famílias do Cras

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou mais uma entrega de cestas de hortifrutis para as famílias atendidas pelo CRAS I, no bairro São Pedro, no município, na terça-feira (15).

Com recursos do PAA Povos Originários, via Secretaria de Assistência Social (SAS), a Prefeitura fez a aquisição dos hortifrutis, comprando diretamente dos produtores da agricultura familiar de Aquidauana, das regiões dos Indaiás e da Aldeia Imbirussu.

Ao todo, foram entregues mais de 50 cestas contendo abóbora, banana maçã, cebolinha, mandioca, abacaxi e pão de abóbora. As cestas são organizadas pelas equipes das secretarias de Assistência Social e de Produção. A secretária Rose Bossay acompanhou a entrega dos alimentos.

O programa cumpre com o objetivo de ofertar gratuitamente os hortifrutis para as famílias, para que possam balancear a alimentação e atender quem está em situação de insegurança alimentar.

O Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, Asilo São Francisco, Centro de Convivência do Idoso (CCI) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) também receberam mandioca para complementar a alimentação, adquiridas via PAA.