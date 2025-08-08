Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:37

Saúde

Prefeitura entrega equipamentos de locomoção a pacientes em Aquidauana

Entrega beneficiou pacientes com cadeiras de banho, bengalas, muleta e cadeira de rodas

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 14:01

Juliano Dervalho / AGECOM

Na manhã desta sexta-feira (8), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), entregou a terceira remessa de 2025 de equipamentos de locomoção e auxiliares para banho, destinados gratuitamente a pacientes acompanhados pela Equipe Multidisciplinar da SESAU e pelo Centro Especializado Municipal (CEM).

Foram distribuídos 17 itens: 13 cadeiras de banho, duas bengalas, uma muleta e uma cadeira de rodas. A entrega ocorreu na sede da Equipe Multidisciplinar e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do vereador Renato Bossay, da secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, além de familiares e responsáveis pelos pacientes.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Administração Municipal e a CER/APAE, por meio do Programa Viver Sem Limite, do Ministério da Saúde, em convênio com o Governo do Estado.

“Esses equipamentos representam mais dignidade, qualidade de vida e respeito aos nossos pacientes. Parabenizo toda a equipe da SESAU e da Equipe Multidisciplinar pelo empenho em cuidar das pessoas e fazer a diferença na vida de cada um”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

O vereador Renato Bossay destacou que cada equipamento entregue é “uma nova possibilidade para o paciente e sua família, garantindo mais independência, conforto e dignidade no dia a dia”.

Já a secretária Sandra Calonga ressaltou que parcerias com o Governo do Estado e órgãos como a CER/APAE têm possibilitado que Aquidauana ofereça atendimentos antes inimagináveis na rede pública. “Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde com qualidade e respeito”, disse.

O coordenador da Equipe Multidisciplinar, Carlos Siqueira, também reforçou a importância da ação: “É uma grande satisfação ver nossos pacientes recebendo esses equipamentos que fazem tanta diferença no dia a dia. Isso é fruto de um trabalho conjunto e de parcerias importantes”.

