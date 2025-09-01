Prefeitura entrega kits maternidade em Taunay e aldeias

Ação beneficiou gestantes acompanhadas pelo Projeto Cegonha e CRAS II, com investimento de R$ 40 mil em enxovais
AGECOM
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a entrega de 10 kits maternidade para gestantes do distrito de Taunay e de aldeias indígenas, cadastradas no Projeto Cegonha e acompanhadas pela equipe volante do CRAS II.
A cerimônia aconteceu na subprefeitura de Taunay e contou com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, do coordenador da subprefeitura, Sebastião Melo, da coordenadora do Projeto Solidário (Costurinha), Elaine Alves Corrêa, e da assistente social Suely Terena.
Cada kit é composto por duas sacolas maternidade, fraldas, manta, sabonete, meias, banheira, fraldas bordadas, cueiro, pagãozinho, toalha e touca. Os itens foram confeccionados pelo Projeto Solidário (Costurinha), coordenado por Elaine Alves Corrêa e pela primeira-dama Vera Lúcia Batista.
O município investiu R$ 40 mil de recursos próprios na aquisição e montagem dos kits. Para o secretário Clériton Alvarenga, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade:
“Hoje, viemos atender as mamães das aldeias e do distrito que estão na nossa rede de atendimento. A subprefeitura e a secretaria estão à disposição para atender a todos que precisarem. O CRAS volante é a porta de entrada para quem busca esse tipo de auxílio”, ressaltou.
Com a ação, a Prefeitura busca garantir dignidade, apoio e melhores condições de vida às gestantes e suas famílias em Aquidauana.
