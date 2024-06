Prefeitura entrega mais ruas lajotadas no Bairro Serraria

O Bairro da Serraria ganhou mais duas ruas pavimentadas essa semana: Rua Roberto Scaff (lajotamento) e Travessa Jango de Castro (emulsão asfáltica).

Estas duas vias ficam próximas à Sanesul e a Escola Pestalozzi. Nelas o serviço todo foi feito pela equipe do Artefatos, da Secretaria Municipal de Administração, seguindo um planejamento de execução que o prefeito Odilon Ribeiro organizou com a equipe, para atender o pedido dos moradores da localidade, que sofriam com os buracos e, também, a lama nos dias de chuva.

A secretária municipal de Administração, Marluce Luglio, representando o prefeito Odilon, esteve na última sexta-feira, 07, fazendo uma visita na obra e conversando com os moradores, que aprovaram o serviço executado pela prefeitura.

“O empenho de cada um de vocês é importante na realização dessas obras de pavimento, principalmente, com lajotas, pois além de serviço pesado, demanda tempo e é muito detalhado. Quem ganha com todo esse esforço é a nossa população, que terá mais segurança e melhores condições nas suas ruas para transitar. Obrigado equipe pelo trabalho, seguindo esse planejamento do prefeito, vamos melhorando a infraestrutura urbana da nossa cidade”, afirmou a secretária Marluce.

Na rua Roberto Scaff foram lajotados pouco mais de 125 metros. Já na Travessa Jango de Castro foram mais cerca 100 metros de pavimentação com emulsão asfáltica. As duas ruas também receberam meios-fios.

Vale destacar que, em Aquidauana, as lajotas que são utilizadas em ruas de pequena extensão para pavimentação, são produzidas por meio de um convênio que a prefeitura tem com o Estabelecimento Penal. A Administração Municipal instalou no presídio uma fábrica para a produção de lajotas, na qual os detentos trabalham na produção, visando a remissão de pena.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana