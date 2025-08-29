Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 15:31

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

Prefeitura entrega matrículas de imóveis a moradores do Lar Feliz

Regularização garante segurança jurídica e valorização das propriedades

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 14:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Juliano Dervalho/AGECOM

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, realizou nesta quinta-feira (28) a entrega de 20 matrículas a moradores do loteamento da quadra 528, no conjunto Lar Feliz. A ação integra o Programa de Regularização Fundiária e garante aos beneficiados a posse legal de suas residências.

O ato de entrega ocorreu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do chefe de gabinete Anderson Meireles, do coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, Kleber Gaeta, de Rosângela Gonçalves Vilalba, chefe do Núcleo de Habilitação, além do dirigente comunitário João Pita, representando a vereadora Ana Saravy.

Leia Também

• Frente Parlamentar debate impactos da ratificação nos imóveis rurais

• Minha Casa, Minha Vida: governo fará nova seleção com 100 mil imóveis

• Caixa eleva de 1 a 2 pontos percentuais juros para compra de imóveis

Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância da iniciativa para a vida das famílias. “Ter o imóvel documentado é fundamental. Quando o morador recebe sua matrícula, ele se torna realmente o dono da sua casa, do seu lar. Esse é o trabalho da nossa equipe”, afirmou.

Rosângela Gonçalves Vilalba reforçou o convite para que os moradores que ainda não regularizaram seus imóveis procurem a prefeitura. “Estamos prontos para atender todos. Basta apresentar os documentos pessoais no Núcleo de Habilitação, que nossa equipe auxiliará em todo o processo”, destacou.

Segundo a gestão municipal, a regularização fundiária é prioridade por garantir direitos como acesso a financiamentos, herança e valorização dos imóveis, além de assegurar mais dignidade e tranquilidade às famílias aquidauanenses.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

ESF do São Francisco promove roda de cuidados para mães e gestantes

Eventos

Desfile Cívico de 7 de Setembro será realizado em parceria entre cidades

Geral

Prefeito discute saúde mental com psicólogos da rede pública

'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito

Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

Prefeito discute novo projeto viário que ligará regiões do Pantanal

Polícia

Quarta-feira violenta em Aquidauana: prisões, drogas e ameaças marcam ações da PM

Publicidade

Cidade

Aquidauana inicia mapeamento de trilha ecológica na Lagoa Comprida

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

Corumbá

Seminário de Patrimônio Cultural de MS continua nesta sexta

Evento acontece em Corumbá e reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo