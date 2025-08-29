Prefeitura entrega matrículas de imóveis a moradores do Lar Feliz

Juliano Dervalho/AGECOM

O ato de entrega ocorreu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do chefe de gabinete Anderson Meireles, do coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, Kleber Gaeta, de Rosângela Gonçalves Vilalba, chefe do Núcleo de Habilitação, além do dirigente comunitário João Pita, representando a vereadora Ana Saravy.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, realizou nesta quinta-feira (28) a entrega de 20 matrículas a moradores do loteamento da quadra 528, no conjunto Lar Feliz. A ação integra o Programa de Regularização Fundiária e garante aos beneficiados a posse legal de suas residências.

Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância da iniciativa para a vida das famílias. “Ter o imóvel documentado é fundamental. Quando o morador recebe sua matrícula, ele se torna realmente o dono da sua casa, do seu lar. Esse é o trabalho da nossa equipe”, afirmou.

Rosângela Gonçalves Vilalba reforçou o convite para que os moradores que ainda não regularizaram seus imóveis procurem a prefeitura. “Estamos prontos para atender todos. Basta apresentar os documentos pessoais no Núcleo de Habilitação, que nossa equipe auxiliará em todo o processo”, destacou.

Segundo a gestão municipal, a regularização fundiária é prioridade por garantir direitos como acesso a financiamentos, herança e valorização dos imóveis, além de assegurar mais dignidade e tranquilidade às famílias aquidauanenses.

