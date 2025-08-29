Prefeitura entrega matrículas de imóveis a moradores do Lar Feliz

Regularização garante segurança jurídica e valorização das propriedades
Juliano Dervalho/AGECOM
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, realizou nesta quinta-feira (28) a entrega de 20 matrículas a moradores do loteamento da quadra 528, no conjunto Lar Feliz. A ação integra o Programa de Regularização Fundiária e garante aos beneficiados a posse legal de suas residências.
O ato de entrega ocorreu no Núcleo de Geração de Emprego e Renda e contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, do chefe de gabinete Anderson Meireles, do coordenador do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, Kleber Gaeta, de Rosângela Gonçalves Vilalba, chefe do Núcleo de Habilitação, além do dirigente comunitário João Pita, representando a vereadora Ana Saravy.
Durante a cerimônia, o prefeito Mauro do Atlântico ressaltou a relevância da iniciativa para a vida das famílias. “Ter o imóvel documentado é fundamental. Quando o morador recebe sua matrícula, ele se torna realmente o dono da sua casa, do seu lar. Esse é o trabalho da nossa equipe”, afirmou.
Rosângela Gonçalves Vilalba reforçou o convite para que os moradores que ainda não regularizaram seus imóveis procurem a prefeitura. “Estamos prontos para atender todos. Basta apresentar os documentos pessoais no Núcleo de Habilitação, que nossa equipe auxiliará em todo o processo”, destacou.
Segundo a gestão municipal, a regularização fundiária é prioridade por garantir direitos como acesso a financiamentos, herança e valorização dos imóveis, além de assegurar mais dignidade e tranquilidade às famílias aquidauanenses.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
'Festival de Inverno é orgulho para Bonito', destaca prefeito
Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país
Prefeito discute novo projeto viário que ligará regiões do Pantanal
Sorte
Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56
Corumbá
Evento acontece em Corumbá e reúne pesquisadores, gestores culturais, instituições de ensino e representantes da sociedade civil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS