18 de Setembro de 2025 • 16:11

Geral

Prefeitura entrega novos utensílios de cozinha ao CAPS de Aquidauana

Investimento de R$ 11 mil fortalece cuidado com pacientes e garante qualidade na alimentação

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 13:40

AGECOM

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento realizou, na última terça-feira (17), a entrega de novos utensílios de cozinha ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aquidauana.

A ação marcou a finalização do curso de Boas Práticas em Cozinha, ministrado em agosto pela nutricionista responsável do CAPS, Luciana Paliarin. Foram investidos cerca de R$ 11 mil em recursos próprios da saúde para a aquisição dos equipamentos.

Segundo a coordenadora do CAPS, Jessica Casanova, os utensílios são fundamentais para o trabalho das cozinheiras, garantindo ainda mais qualidade nas refeições oferecidas aos pacientes. Atualmente, o serviço fornece quatro refeições completas por dia a uma média de 55 pacientes.

O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e também recebe pacientes regulados de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Nioaque.

Referência no tratamento de transtornos mentais e dependência de álcool e drogas, o CAPS oferece atendimento multiprofissional em psicologia, serviço social, nutrição, clínica médica, psiquiatria, enfermagem e assistência farmacêutica. Além disso, promove atividades em grupo como arteterapia, psicoeducação, redução de danos, atividades físicas, visitas domiciliares e medicação assistida.

Com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, educadores físicos, artesãs e equipe de apoio, o CAPS garante acolhimento integral e cuidado humanizado aos pacientes.

