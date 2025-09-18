Prefeitura entrega novos utensílios de cozinha ao CAPS de Aquidauana

Investimento de R$ 11 mil fortalece cuidado com pacientes e garante qualidade na alimentação
AGECOM
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento realizou, na última terça-feira (17), a entrega de novos utensílios de cozinha ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Aquidauana.
A ação marcou a finalização do curso de Boas Práticas em Cozinha, ministrado em agosto pela nutricionista responsável do CAPS, Luciana Paliarin. Foram investidos cerca de R$ 11 mil em recursos próprios da saúde para a aquisição dos equipamentos.
Segundo a coordenadora do CAPS, Jessica Casanova, os utensílios são fundamentais para o trabalho das cozinheiras, garantindo ainda mais qualidade nas refeições oferecidas aos pacientes. Atualmente, o serviço fornece quatro refeições completas por dia a uma média de 55 pacientes.
O CAPS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e também recebe pacientes regulados de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Nioaque.
Referência no tratamento de transtornos mentais e dependência de álcool e drogas, o CAPS oferece atendimento multiprofissional em psicologia, serviço social, nutrição, clínica médica, psiquiatria, enfermagem e assistência farmacêutica. Além disso, promove atividades em grupo como arteterapia, psicoeducação, redução de danos, atividades físicas, visitas domiciliares e medicação assistida.
Com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, educadores físicos, artesãs e equipe de apoio, o CAPS garante acolhimento integral e cuidado humanizado aos pacientes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana
Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá
Lançamento da 76ª edição do Campeonato Amador reúne autoridades em Aquidauana
Trânsito
O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Malaquias Aguirre com a Rua Bela Vista
Economia
Câmara e Senado aprovaram MP do governo no último dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS