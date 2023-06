Prefeitura está distribuindo 5 mil cobertores em Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, segue com a entrega de cobertores para as famílias assistidas pelos CRAS e que se encontram em vulnerabilidade social, tanto na cidade, como aldeias, distritos e assentamentos.

Conforme informou o prefeito Odilon Ribeiro, a Secretaria Municipal de Assistência Social adquiriu 5 mil cobertores e organizou um cronograma para atender a todos os cidadãos que precisam, ajudando as famílias a se protegerem para enfrentar o inverno.

A entrega de cobertores teve início na quarta-feira, 21, no Posto de Saúde da Aldeia Colônia Nova, em seguida a equipe da SAS entregará nas aldeias Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Água Branca, Imbirussu e no distrito de Taunay.

Hoje, 22, as entregas prosseguirão nas aldeias Córrego Seco, Buritizinho, Limão Verde, Assentamentos Indaiá e, também, no distrito de Cipolândia.

Já na amanhã, 23, serão contemplados os moradores referenciados no CRAS que residem na Furnas dos Baianos e nos distritos de Piraputanga e Camisão.

Na segunda-feira, dia 26, quem é atendido pelo CRAS I (São Pedro) e mora no Arara Azul, Bairro da Exposição, Jardim Aeroporto I e II, Morrinho, Vila Bertolino, Vila Chapecoense, Vila José Fragelli, Vila Pinheiro, Vila São Pedro, Conjunto São José deverão retirar o cobertor no CMEI Andréa Pace, às 18 horas.

Os moradores cadastrados no CRAS I que residem na Vila Icaray, Vila dona Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Vila Princesa do Sul, Bairro São Francisco, Cohab I, II e III, Vila Elídio Teles, Vila Santa Terezinha, Bairro São Cristóvão, Jardim I e II, Bairro da Serraria, Vila Previsul, poderão retirar os cobertores na Escola Municipal Erso Gomes, às 18 horas, na segunda-feira, dia 26/06.

Por fim, quem é referenciado no CRAS II deverá ir buscar o cobertor no Centro da Juventude, às 19 horas, que são os moradores do Bairro Alto, Centro, Guanandi, Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e II, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Vila Eliane, Vila Cidade Nova, Vila Trindade, Vila Bancária.

Encerrando a agenda de entrega de cobertores, a equipe da Assistência Social, estará na Associação de Moradores da Colônia Buriti, na terça-feira, 27.