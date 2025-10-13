Prefeitura faz limpeza em Piraputanga e Camisão

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais de Aquidauana realizou, nos dias 10 e 11 de outubro, uma ação de limpeza e recolhimento de materiais inservíveis nos distritos de Piraputanga e Camisão. A iniciativa faz parte do cronograma contínuo de manutenção e organização dos distritos do município.



Os materiais inservíveis são aqueles que perderam a utilidade, como móveis antigos, eletrodomésticos quebrados, pneus e outros objetos que, muitas vezes, são descartados de forma incorreta. O recolhimento visa garantir o destino adequado desses resíduos e evitar o acúmulo em locais inadequados.



Paralelamente, outra equipe da prefeitura atuou na limpeza, roçada e patrolamento nas proximidades do Santuário, às margens da MS-450, preparando o espaço para as cerimônias religiosas realizadas no último fim de semana.



A ação tem como foco a organização dos espaços públicos e o bem-estar da população, além de incentivar o descarte correto dos materiais em pontos apropriados. De acordo com a secretaria, manter os distritos limpos contribui para a saúde pública, reduzindo o risco de proliferação de vetores transmissores de doenças.

