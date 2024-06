Prefeitura faz melhorias nas estradas vicinais da região do Taboco e Taunay

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR), trabalha desde maio fazendo serviços de manutenção das estradas vicinais do município, com patrolamento, nivelamento, cascalhamento e recuperação das estradas.

O trabalho nas estradas rurais tem como objetivo garantir melhores condições de trânsito e segurança, principalmente, porque essas estradas são usadas para escoamento da produção agrícola e pecuária e, também, pelos ônibus do transporte escolar da Rede Municipal de Ensino.

Os trabalhos de recuperação nas estradas começaram pela região do distrito de Taunay, fazendas Cacimba de Pedra, 23 de Março e Santa Cruz. Já na região do Taboco, os serviços começaram no início desse mês, passando pelas estradas que dão acesso às Fazendas União, Chapéu de Pano e Garça Branca.

Nesta semana, a prefeitura continua aproveitando o tempo estável para continuar com os serviços de melhorias das estradas vicinais na região do Pantanal. Tem equipes e maquinários nas proximidades das Fazenda Estância Brasil, Vencedora, Kailua, Santa Rita, Paloma, São Lucas, Paulina, Tuiuiú e, também, na região do Taboco.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana