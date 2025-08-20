Prefeitura firma convênio para reforçar proteção ambiental em Aquidauana

Parceria entre município e Polícia Militar Ambiental vai ampliar ações de fiscalização e preservação dos recursos naturais
AGECOM
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), firmou um convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (1º BPMA). A reunião de formalização aconteceu na manhã da última segunda-feira (18), no gabinete do prefeito Mauro do Atlântico.
O objetivo da parceria é intensificar a cooperação entre os órgãos, fortalecendo as ações de fiscalização, controle e proteção ambiental no município. A iniciativa também busca garantir maior efetividade na aplicação da legislação e promover a preservação dos recursos naturais.
Estiveram presentes no encontro o prefeito Mauro do Atlântico, o secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, o comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, tenente Cícero Fabrini Dias de Almeida, além de representantes jurídicos e técnicos da administração municipal.
Segundo o prefeito, a união entre as instituições representa um avanço para a política ambiental local. “Esse convênio reforça a fiscalização, combate irregularidades e fortalece a educação ambiental. A soma de esforços é essencial para garantir qualidade de vida e sustentabilidade para as futuras gerações”, destacou.
Com a descentralização do Licenciamento Ambiental, as demandas por fiscalização devem aumentar, tornando ainda mais relevante a integração entre os órgãos para prevenir impactos negativos e assegurar a legalidade nos processos.
