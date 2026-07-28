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Desenvolvimento

Prefeitura firma parceria para instalação de indústria metalúrgica em Aquidauana

Ferro Forte instalará unidade industrial no município, com expectativa de gerar 50 empregos diretos e mais de 300 indiretos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/07/2026 às 09:39

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Acordo foi assinado durante reunião entre o prefeito Mauro do Atlântico e o empresário Hemerson Franco Fernandes / Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

Aquidauana deverá ganhar uma nova indústria do setor metalúrgico nos próximos meses. Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura Municipal formalizou uma parceria com a empresa Ferro Forte Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda., que prevê a implantação de uma unidade na cidade voltada à fabricação e comercialização de produtos destinados à construção civil.

O acordo foi oficializado durante reunião entre o prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) e o empresário Hemerson Franco Fernandes, proprietário da empresa. Na ocasião, foi assinado o título de doação da área onde será construída a nova unidade industrial.

Com unidades já instaladas em Anastácio e Campo Grande, a Ferro Forte ampliará sua atuação com a fabricação de estruturas metálicas, telhas trapezoidais e termoacústicas, calhas e outros produtos siderúrgicos. A empresa também oferecerá serviços de corte, dobra e beneficiamento de chapas metálicas.

O projeto prevê a construção de um barracão industrial com aproximadamente 1.050 metros quadrados, destinado à produção e instalação dos equipamentos, além de um salão comercial com cerca de 900 metros quadrados, que abrigará escritórios administrativos e um showroom para atendimento aos clientes e exposição dos produtos.

Participaram da reunião os secretários municipais Pepeu Fialho (Cultura e Turismo), Alex Mello (Gabinete), Flávio Gomes (Trânsito), Clériton Alvarenga (Assistência Social), Anderson Meireles (Chefia de Gabinete) e Catharine Marques (Jurídico).

Prefeitura firma parceria para instalação de indústria metalúrgica em Aquidauana2

Durante o encontro, o prefeito Mauro do Atlântico destacou que a chegada da empresa representa mais um passo no processo de fortalecimento da economia local.

"Estamos preparando Aquidauana para receber novos empreendimentos que gerem emprego, renda e fortaleçam nossa economia. A instalação desta indústria é resultado do trabalho que estamos realizando para criar um ambiente favorável aos investimentos. Paralelamente, estamos elaborando o Plano Diretor, que contempla o fortalecimento de áreas destinadas à implantação de um núcleo empresarial, preparado para receber indústrias e empresas dos mais diversos segmentos", afirmou o prefeito Mauro.

Prefeitura firma parceria para instalação de indústria metalúrgica em Aquidauana4

O empresário Hemerson Franco Fernandes explicou que a escolha por Aquidauana foi motivada pela localização estratégica do município e pelas perspectivas de crescimento da região.

"Aquidauana é uma cidade polo, com localização privilegiada e capacidade para atender diversos municípios da região. Acreditamos no potencial econômico da cidade e encontramos aqui um ambiente favorável para investir e expandir nossas atividades", destacou o empresário.

Segundo Hemerson, a expectativa é que a nova unidade gere 50 empregos diretos já na fase inicial de funcionamento, além de mais de 300 postos indiretos, impulsionando segmentos como transporte, comércio, prestação de serviços e construção civil.

Prefeitura firma parceria para instalação de indústria metalúrgica em Aquidauana3

Com a implantação da nova fábrica, de acordo com a administração municipal, a expectativa é fortalecer a cadeia produtiva da construção civil, ampliar a geração de empregos e contribuir para a diversificação da economia de Aquidauana, consolidando a cidade como um polo regional de desenvolvimento industrial.

*Fotos: Divulgação Agecom/Juliano Dervalho

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