Prefeitura fortalece agricultura familiar com entrega de sementes

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, dará mais um importante passo no fortalecimento da agricultura familiar no município. A ação contempla a entrega de sementes de milho, arroz e feijão para agricultores familiares indígenas e quilombolas de Aquidauana.

As sementes chegaram ontem, 9 de abril, na sede da Secretaria de Produção. A partir de agora, a equipe técnica trabalha na organização de um cronograma de distribuição, garantindo que os insumos cheguem de forma eficiente às comunidades beneficiadas.

Segundo disse o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, “já estamos finalizando o cronograma de entrega e, nos próximos dias, iniciaremos a distribuição nas comunidades, seguindo uma programação organizada para atender todas as localidades com agilidade e eficiência”.

Serão atendidas as seguintes comunidades: aldeias Bananal, Lagoinha, Imbirussu, Morrinho, Água Branca/São José, Ipegue, Colônia Nova, Limão Verde/Cruzeiro, Buritizinho e Córrego Seco, além da comunidade quilombola Furnas dos Baianos.

A iniciativa é realizada por meio do Proacinq (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas e Quilombolas de Mato Grosso do Sul), com a coordenação da Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e execução da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

O Proacinq já vem promovendo importantes avanços para os agricultores familiares indígenas e quilombolas de Aquidauana, com ações como a aquisição e aplicação de calcário, manutenção de patrulhas mecanizadas e fornecimento de combustível para o funcionamento de tratores.

O apoio contínuo às comunidades busca a reestruturação das lavouras de subsistência, respeitando as especificidades culturais de cada localidade. O objetivo é fortalecer a produção sustentável, promovendo geração de renda, bem-estar social, exercício da cidadania e melhoria da qualidade de vida.

Além disso, a reforma de tratores custeada pela prefeitura para as aldeias indígenas, aliada à disponibilização de combustível para o preparo do solo e plantio, somada à Assistência Técnica e Extensão Rural, tem sido fundamental para ampliar a diversificação da produção e garantir a segurança alimentar dessas populações.

A Prefeitura de Aquidauana também atua diretamente no apoio logístico aos produtores, em parceria com a AGRAER, assegurando o transporte da produção. Parte dos alimentos cultivados é adquirida pelo município e destinada à merenda escolar, fortalecendo o ciclo produtivo local e promovendo alimentação de qualidade nas escolas da rede municipal.

