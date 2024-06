Prefeitura inaugura na terça-feira obra do ESF Izaura Baes

Prefeito Odilon / O Pantaneiro/arquivo

A prefeitura de Aquidauana promove no dia 25 de junho, a cerimônia de reinauguração da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Izaura Baes. O evento, marcado para as 9 horas, acontecerá na Rua Pedro José de Menezes, Quadra 59 - Lote 9, no Bairro Nova Aquidauana. A cerimônia contará com a presença do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e da secretária de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, além de membros da Câmara Municipal de Aquidauana.

A ESF Izaura Baes passou por uma reforma completa e, agora, dispõe de um novo auditório e uma farmácia municipal, prontas para melhor atender a população local. Esta modernização visa aprimorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade, proporcionando um espaço mais adequado e equipado para os profissionais de saúde e os cidadãos.

O prefeito Odilon Ribeiro tem destacado a importância das obras para a cidade. A nova unidade vai proporcionar atendimento mais eficiente e humanizado.

A comunidade está convidada a participar da solenidade e conferir de perto as melhorias realizadas na ESF Izaura Baes.