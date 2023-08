Prefeitura inaugura pavimentação de lajotas na Vila Paraíso

A prefeitura de Aquidauana vai inaugurar na terça-feira, dia 8, a pavimentação de lajotas em diversas ruas da cidade. O evento, que começa às 16 horas, na Vila Paraíso, marca as comemorações do aniversário da cidade.

Desde a última semana, a prefeitura de Aquidauana mantém cronograma quase diário de eventos e inaugurações referentes ao aniversário do município, que completa 131 anos, no dia 15 de agosto.

Entre os eventos, está a Expoaqui, que está na 54ª edição e começa no dia 10 de agosto, no Parque de Exposições de Aquidauana, com show de Paraná. A abertura será às 19 horas, e a entrada é gratuita.