Prefeitura inicia audiÃªncias para revisÃ£o do Plano Diretor

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, começa a realizar a partir desta quarta-feira (26), uma série de Audiências Públicas para a revisão e atualização do Plano Diretor do Município. A primeira audiência acontece hoje, às 19 horas na escola municipal Antônio Pace (CAIC), no bairro da Exposição.

A participação da população e da sociedade civil organizada nas audiências é fundamental. Por meio dessas audiências, a população tem a oportunidade de discutir o desenvolvimento organizado e sustentável da cidade, a expansão urbana, função social, meio ambiente, enfim, todos contribuírem com ideias e sugestões para construção da cidade que desejam.

O Plano Diretor vai projetar diretrizes para os próximos 10 anos em Aquidauana, com o principal objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento sustentável, implantação do plano de mobilidade e acessibilidade urbana e a incentivar a preservação do meio ambiente.

Nessas audiências, a sociedade participa dos debates, fica por dentro das informações, apontam sugestões e expressam suas opiniões. As audiências também proporcionam uma leitura da atual realidade do município.

E para que haja uma ampla participação da população e da sociedade civil organizada, a Prefeitura de Aquidauana estará realizando somente neste mês de abril sete Audiências Públicas, setorizadas para facilitar o acesso da comunidade.

Confira as datas e o local das audiências:

- Hoje, 26 – 19 horas, na Escola Municipal CAIC, no Bairro da Exposição;

- Dia 02 de abril na escola Rotary Clube no bairro Guanandy, às 19 horas.

- Dia 04 de abril na escola Cejar no bairro Alto, às 19 horas;

- Dia 09 de abril, a audiência será na UFMS no bairro da Serraria, às 19 horas;

- Dia 11 de abril, a audiência acontece às 19 horas na escola municipal Erso Gomes, no bairro Santa Terezinha.

Já no dia 16 de abril, a audiência será na escola Antonio Trindade, às 19 horas, na vila Trindade. No dia 18 de abril a audiência acontece no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, às 19 horas e, no dia 23 de abril haverá audiência na quadra do CMEI Marisa Scaff, no bairro São Francisco, às 19 horas.

Para continuar as discussões com a população, em breve a Prefeitura de Aquidauana estará divulgando novas datas e locais de realizações das Audiências Públicas para o mês de maio.

HISTÓRICO

Em 2008, foi criado e aprovado o primeiro Plano Diretor de Aquidauana. Em 2010, ele foi revisado e, agora, em 2025, passará novamente por outra revisão legal e atualização, haja vista que Aquidauana mudou e muito desde 2008, quando o primeiro foi formulado.

O município de Aquidauana foi fundado em 15 de agosto de 1892, localizado no Estado de Mato Grosso do Sul, emancipado em 18 de dezembro de 1906, possui aproximadamente 45.000 habitantes (prévia do censo IBGE 2023) e o Plano Diretor levará em conta toda essa abrangência do município.

O município de Aquidauana é forte no desenvolvimento do setor agropecuário e no agronegócio, principalmente, por se situar no Portal do Pantanal, possui 4 (quatro) Assentamentos Rurais Assentamento Indaiá I, II, II. IV; 9 (nove) Aldeias Indígenas em área rural (Aldeia Indígena Limão Verde, Córrego Seco, Lagoinha, Água Branca, Colônia Nova, Ipegue, Vila Jaraguá, Morrinho e Bananal; e, ainda, 4 (quatro) Distritos: Cipolândia, Camisão, Piraputanga e Taunay.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana