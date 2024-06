Prefeitura inicia campanha de conscientização e preservação da natureza

Neste mês de junho celebra-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, mais especificamente no dia 05, aproveitando essa importante data, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), está com uma vasta programação para trabalhar a conscientização e preservação do meio ambientes, bem como, valorização da natureza.

Tendo como tema este ano – “Restauração Ambiental”, a SEMA iniciou nessa segunda-feira, 03, o ciclo de atividades de conscientização. Na manhã de ontem (03), o biólogo da SEMA – Dr. Fernando Ibanez palestrou para os alunos do Centro Cristão de Ensino, oportunidade em que falou da importância do plantio de mudas, a restauração da terra, a resiliência à seca e o progresso da desertificação do solo.

Atentos, os alunos do 6º ao 9º ano do Centro Cristão de Ensino, acompanhados de seus respectivos professores, anotaram todas as informações para um trabalho avaliativo, especialmente, sobre as mudanças comportamentais do ser humano para com a natureza, o cuidado que deve ser tomado com o lixo, bem como, a importância do plantio de árvores na cidade de Aquidauana.

“Cuidar da natureza é cuidar do ser humano. Quando cuido do meio ambiente estou cuidando de mim mesmo”, destacou o biólogo Ibanez.

Ainda ontem, outra equipe da SEMA foi até o Distrito de Taunay onde realizou palestra, distribuiu mudas de árvores nativas e finalizou com uma oficina ensinando sobre como deve ser feito o correto plantio das mudas.

Os alunos nas escolas, durante as palestras são informados pelos profissionais da secretaria sobre o trabalho da Prefeitura de Aquidauana por meio da SEMA, na recuperação da mata ciliar da Lagoa Comprida e do Rio Aquidauana, que é feito com o plantio de mudas nativas periodicamente.

A programação desta semana segue com palestras em escolas municipais, estaduais e Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI), tendo como ponto alto o dia 05, uma ação, no período matutino, no Parque Municipal Lagoa Comprida.

PRÓXIMAS AÇÕES - Já no Dia do Meio Ambiente (05), amanhã, pela manhã haverá no Parque Municipal da Lagoa Comprida uma ação realizada pela SEMA com alunos dos projetos sociais da prefeitura e estudantes, que participarão de passeio ecológico, palestra ao ar livre e oficina para aprenderem a plantar mudas.

No dia 06, os pequeninos alunos do CMEI Ênio Cabral, participarão de um passeio ecológico na Lagoa Comprida. Enquanto, no mesmo dia, os alunos da Escola Municipal Rotary Clube e do Instituto Educacional Falcão assistirão a palestra sobre o Meio Ambiente. A equipe da SEMA encerrará a semana palestrando para os alunos do CMEI Emília Nogueira, na quinta-feira (07).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana