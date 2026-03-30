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Infraestrutura

Prefeitura inicia conserto do pavimento no trecho interditado da BR-419 em Aquidauana

IntervenÃ§Ãµes urgentes comeÃ§aram nesta segunda-feira (30) no acesso ao bairro Nova Aquidauana; populaÃ§Ã£o deve respeitar sinalizaÃ§Ã£o e desvios

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 30/03/2026 Ã s 17:46

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O trecho havia sido interditado pela Prefeitura no dia 17 de marÃ§o, apÃ³s identificaÃ§Ã£o do risco / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana iniciou nesta segunda-feira (30) os trabalhos de conserto do pavimento e da drenagem no trecho interditado da rodovia BR-419, no acesso ao bairro Nova Aquidauana. A intervenção ocorre na área onde uma erosão no asfalto foi identificada há cerca de 15 dias, levando à interdição preventiva do local para garantir a segurança dos motoristas.

De acordo com a administração municipal, as intervenções são essenciais e urgentes para resolver o problema causado pela erosão no local. Os serviços incluem a recuperação da rede de drenagem e a reconstrução do pavimento asfáltico danificado.

O trecho havia sido interditado pela Prefeitura no dia 17 de março, após identificação do risco. Na ocasião, equipes do Departamento Municipal de Trânsito isolaram a área com grades e sinalização, e a Administração Municipal comunicou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Governo do Estado sobre a situação.

Colaboração da população

A Prefeitura reforça o pedido à população para que respeite a sinalização de interdição e os desvios. Os cones, grades e bloqueios permanecem no local para evitar acidentes no buraco aberto e proteger vidas. A orientação é que motoristas não retirem qualquer tipo de barreira.

A administração municipal conta com a colaboração de todos para que os trabalhos avancem com segurança e agilidade, garantindo a normalização do tráfego no trecho assim que as intervenções forem concluídas.

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