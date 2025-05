Prefeitura inicia entrega de cobertores a famílias vulneráveis em Aquidauana

Juliano Dervalho

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), iniciou nesta sexta-feira (23) a distribuição de cobertores a famílias em situação de vulnerabilidade social nos distritos de Camisão, Piraputanga e na comunidade Furnas dos Baianos.

A ação integra as medidas preventivas adotadas pelo município com a aproximação do inverno, especialmente para proteger pessoas que vivem em situação de risco. Os cobertores foram adquiridos com recursos próprios da Prefeitura. Ao todo, cerca de 5 mil unidades foram compradas, com investimento de aproximadamente R$ 120 mil.

Durante a entrega, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da iniciativa:

“O frio chega com força à nossa região e muitas famílias não têm condições de se proteger. Essa é uma ação simples, mas de grande impacto social. Nosso objetivo é garantir dignidade e cuidado com quem mais precisa.”

A distribuição continuará ao longo das próximas semanas, atendendo famílias de diferentes bairros e regiões de Aquidauana. Segundo a secretária municipal de Assistência Social, as equipes dos CRAS já estão realizando o mapeamento das famílias em situação de risco para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

Na próxima segunda-feira (26/05), a entrega será feita em três pontos para os beneficiários atendidos pelos CRAS I e CRAS II:

18h – Quadra do Centro Comunitário José da Portuguesa (CRAS I – Vila Pinheiro)

18h30 – Clube ARPA (CRAS I – Bairro da Serraria)

19h – Centro da Juventude (CRAS II – Nova Aquidauana)

A Prefeitura reforça que somente famílias previamente cadastradas e acompanhadas pelos serviços da assistência social serão contempladas com os cobertores.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

