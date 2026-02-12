Prefeitura inicia força-tarefa de limpeza e revitalização no Parque da Lagoa Comprida

Ação realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais começou pela rua 13 de Junho e vai contemplar todo o entorno da pista de caminhada
A Prefeitura reforça ainda o pedido à população para que colabore com a preservação do local, evitando descartar lixo ou entulho nas dependências do parque / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana deu início, na manhã desta quarta-feira (12), a um mutirão de limpeza, roçada e poda de árvores no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A ação, executada pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, começou pelo trecho da rua 13 de Junho e seguirá por todo o perímetro da pista de caminhada até que a totalidade do espaço seja contemplada.
De acordo com a administração municipal, os trabalhos têm como objetivo principal garantir mais segurança aos frequentadores que utilizam o local para caminhadas e práticas esportivas. A remoção de galhos comprometidos também visa prevenir acidentes, além de melhorar a visibilidade e a sensação de bem-estar de famílias e moradores do entorno.
“Essa é uma ação contínua de zelo pelo patrimônio público e pela qualidade de vida da população. Um parque limpo e bem cuidado incentiva a prática de atividades físicas e fortalece o vínculo da comunidade com os espaços de lazer”, destacou a pasta em comunicado.
A Prefeitura reforça ainda o pedido à população para que colabore com a preservação do local, evitando descartar lixo ou entulho nas dependências do parque e na pista de caminhada. “Limpeza é sinônimo de cuidado, saúde e qualidade de vida para todos”, completa a nota oficial.
O Parque Municipal da Lagoa Comprida é um dos principais cartões-postais de Aquidauana e recebe diariamente dezenas de visitantes, especialmente nos períodos da manhã e no final da tarde.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana inicia trabalhos de 2026
Prefeitura de Aquidauana vai oferecer curso gratuito de arbitragem para aldeias e zona urbana
Aquidauana divulga calendário para aplicação do imunizante Palivizumabe em 2026
Governo
Em entrevista à Rádio Difusora Pantanal de Corumbá, o secretário destacou os avanços do Governo na região de Corumbá, Ladário e Pantanal
Sorte
Seis dezenas sorteadas foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS