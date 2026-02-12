Acessibilidade

12 de Fevereiro de 2026 • 13:43

Infraestrutura

Prefeitura inicia força-tarefa de limpeza e revitalização no Parque da Lagoa Comprida

Ação realizada pela Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais começou pela rua 13 de Junho e vai contemplar todo o entorno da pista de caminhada

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 13:03

A Prefeitura reforça ainda o pedido à população para que colabore com a preservação do local, evitando descartar lixo ou entulho nas dependências do parque / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana deu início, na manhã desta quarta-feira (12), a um mutirão de limpeza, roçada e poda de árvores no Parque Municipal da Lagoa Comprida. A ação, executada pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, começou pelo trecho da rua 13 de Junho e seguirá por todo o perímetro da pista de caminhada até que a totalidade do espaço seja contemplada.

De acordo com a administração municipal, os trabalhos têm como objetivo principal garantir mais segurança aos frequentadores que utilizam o local para caminhadas e práticas esportivas. A remoção de galhos comprometidos também visa prevenir acidentes, além de melhorar a visibilidade e a sensação de bem-estar de famílias e moradores do entorno.

“Essa é uma ação contínua de zelo pelo patrimônio público e pela qualidade de vida da população. Um parque limpo e bem cuidado incentiva a prática de atividades físicas e fortalece o vínculo da comunidade com os espaços de lazer”, destacou a pasta em comunicado.

A Prefeitura reforça ainda o pedido à população para que colabore com a preservação do local, evitando descartar lixo ou entulho nas dependências do parque e na pista de caminhada. “Limpeza é sinônimo de cuidado, saúde e qualidade de vida para todos”, completa a nota oficial.

O Parque Municipal da Lagoa Comprida é um dos principais cartões-postais de Aquidauana e recebe diariamente dezenas de visitantes, especialmente nos períodos da manhã e no final da tarde.

