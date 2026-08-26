Acessibilidade

26 de Agosto de 2026 • 12:44

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde pública

Prefeitura promove limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana

Imóveis foram notificados e multados antes da intervenção; despesas com o serviço serão cobradas dos proprietários

Redação O Pantaneiro

Publicado em 26/08/2026 às 09:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Município executou o serviço nos locais considerados em situação irregular / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana promove, nesta semana, um trabalho de limpeza de terrenos que apresentavam mato alto, acúmulo de resíduos e condições favoráveis à proliferação de mosquitos e outros vetores. A ação, que teve início na Rua Duque de Caxias, na segunda-feira (24), busca reduzir riscos à saúde pública e melhorar as condições de conservação dos imóveis.

Prefeitura inicia limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana2

Antes da intervenção, os proprietários foram notificados e multados, conforme prevê a legislação municipal. Como não houve a realização da limpeza dentro do prazo estabelecido, o município executou o serviço nos locais considerados em situação irregular.

Prefeitura inicia limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana3

A medida teve continuidade nesta terça-feira (25), quando equipes da Prefeitura estiveram em terrenos localizados na região do bairro Cidade Nova. Em todos os casos, os proprietários são responsáveis pelo pagamento dos custos do serviço, além das multas aplicadas pela irregularidade.

Prefeitura inicia limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana4

Conforme a Lei Municipal nº 2.557/2018, a conservação e a limpeza dos terrenos são de responsabilidade de seus proprietários. Quando o poder público precisa realizar o trabalho, as despesas decorrentes da execução podem ser cobradas posteriormente do responsável pelo imóvel.

Prefeitura inicia limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana5

Além da limpeza, a Vigilância Sanitária de Aquidauana mantém ações de fiscalização e orientação nos bairros, verificando terrenos que possam representar riscos à saúde da população. Entre as preocupações estão a formação de criadouros de mosquitos, a presença de animais peçonhentos e outras situações relacionadas à falta de conservação.

Prefeitura inicia limpeza de terrenos com mato e resíduos em Aquidauana6

Em nota, a Prefeitura de Aquidauana reforçou a orientação para que proprietários mantenham seus terrenos limpos e conservados, evitando notificações, multas e a necessidade de intervenção do município. A iniciativa visa contribuir para reduzir o aspecto de abandono e manter os espaços urbanos mais organizados.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça

Programação especial

Pestalozzi promove semana de ações pela inclusão em Aquidauana

Calor em pleno inverno

Aquidauana terá 35°C nesta terça e até 41°C no fim de semana

Temperatura sobe gradualmente ao longo dos próximos dias; recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes

Fé e solidariedade em Aquidauana

Marcha para Jesus reúne famílias e lota Avenida Pantaneta

Publicidade

Crime que chocou Aquidauana

Preso por feminicídio de Marta já tinha passagens por violência doméstica

ÚLTIMAS

Saúde

Com mais de 300 doses aplicadas no "Dia D", Aquidauana segue com vacinação

Campanha atualizou cadernetas no último sábado, com direito à presença do Zé Gotinha; imunização continua nas unidades de saúde durante a semana

Trânsito

Ciclista é levada ao hospital após colisão com carro em Aquidauana

Acidente aconteceu na Rua Duque de Caixas; ocorrência mobilizou equipe do Samu

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo