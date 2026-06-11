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Infraestrutura

Prefeitura inicia limpeza e desentupimento de bocas de lobo no bairro Nova Aquidauana

Serviço visa garantir escoamento da água da chuva, prevenir alagamentos e contribuir para a segurança de motoristas, pedestres e moradores

Da redação

Publicado em 11/06/2026 às 14:04

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe do Artefatos, está realizando a limpeza e o desentupimento das bocas de lobo no bairro Nova Aquidauana. O trabalho é importante para garantir o escoamento da água da chuva, prevenir alagamentos e ajudar na conservação das ruas.

Além de melhorar a drenagem, a ação contribui para a segurança de motoristas, pedestres e moradores, evitando transtornos durante os períodos chuvosos.

A Prefeitura orienta a população a colaborar com a iniciativa, descartando o lixo corretamente e evitando jogar entulhos em vias públicas. A administração municipal destaca que, juntos, é possível cuidar melhor da cidade.

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