Prefeitura inicia limpeza e desentupimento de bocas de lobo no bairro Nova Aquidauana

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe do Artefatos, está realizando a limpeza e o desentupimento das bocas de lobo no bairro Nova Aquidauana. O trabalho é importante para garantir o escoamento da água da chuva, prevenir alagamentos e ajudar na conservação das ruas.

Além de melhorar a drenagem, a ação contribui para a segurança de motoristas, pedestres e moradores, evitando transtornos durante os períodos chuvosos.

A Prefeitura orienta a população a colaborar com a iniciativa, descartando o lixo corretamente e evitando jogar entulhos em vias públicas. A administração municipal destaca que, juntos, é possível cuidar melhor da cidade.

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