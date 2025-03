Prefeitura inicia obras contra alagamentos na rua JosÃ© Duarte

Uma obra importante para os moradores da rua José Duarte, na região do Conjunto Previsul, teve início nesta semana, após dada a ordem de serviço pelo prefeito Mauro do Atlântico.

Serão feitos 335 metros de drenagem e a reconstrução asfáltica na Rua José Duarte, no trecho entre a rua Oscar Trindade de Barros e Antônio Campelo até o Parque Municipal da Lagoa Cumprida.

Também serão construídos neste trecho, sistema de captação da água das chuvas com “boca de dragão”, bocas de lobos duplas e triplas. Para esta obra serão investidos pouco mais de R$ 703 mil, sendo recursos próprios do município.

Esta obra é necessária e urgente para conter o excesso de água que tem se acumulado na rua José Duarte em dias de chuvas fortes e intensas, causando alagamentos de calçadas, nas vias e até casas que estão abaixo do nível da rua.

“Com esta obra, a prefeitura quer solucionar o problema de alagamento dessa região, melhorar a segurança do trânsito pois o excesso de água abre buracos no asfalto e, também, oferece melhor qualidade de vida aos moradores, para que não tenham mais o susto de ver a água subindo pelas calçadas e entrando nas casas”, explicou o prefeito Mauro do Atlântico.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana