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Prefeitura inicia recuperação de calçadas no Centro de Aquidauana

Serviços incluem substituição de pavers, reconstrução de mureta e remoção de raízes que comprometiam a segurança dos pedestres

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/07/2026 às 14:20

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Trabalhos desta etapa se concentram na região da Praça dos Estudantes e na Rua Sete de Setembro / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A Prefeitura de Aquidauana deu início, nesta segunda-feira (27), a mais uma frente de manutenção da infraestrutura urbana com a recuperação de trechos de calçadas na Praça dos Estudantes e na Rua Sete de Setembro. Os serviços têm como objetivo melhorar as condições de circulação e garantir mais segurança aos pedestres na área central da cidade.

Na Praça dos Estudantes, as equipes atuam na Travessa Tiradentes, ao lado do Ponto de Táxi 06, onde estão sendo recolocados os pavers (piso intertravado), reconstruída a mureta de proteção e removidas raízes de árvores que haviam provocado o desnivelamento do piso e danos à calçada.

Prefeitura inicia recuperação de calçadas na área central de Aquidauana4

Os trabalhos também incluem a recuperação da calçada da Rua Sete de Setembro, no trecho onde funcionava o antigo Centro de Treinamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Assim como na praça, o piso sofreu avarias causadas pelo crescimento das raízes das árvores e será substituído.

Prefeitura inicia recuperação de calçadas na área central de Aquidauana3

O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) acompanhou o início dos trabalhos ao lado da secretária municipal de Administração, Marluce Luglio, e destacou a importância da manutenção dos espaços públicos.

"Cuidar da cidade também é cuidar das pessoas. A recuperação dessas calçadas garante mais segurança para quem passa diariamente por esses locais, especialmente idosos, pessoas com deficiência e famílias. Estamos fazendo um trabalho de manutenção preventiva para evitar novos problemas e manter os espaços públicos bem conservados, oferecendo mais qualidade de vida para a nossa população", afirmou o chefe do Executivo aquidauanense.

Prefeitura inicia recuperação de calçadas na área central de Aquidauana2

Segundo a administração municipal, a recuperação das calçadas integra o cronograma permanente de manutenção da infraestrutura urbana.

Prefeitura inicia recuperação de calçadas na área central de Aquidauana5

*Fotos: Divulgação Agecom/Thais Mendes

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