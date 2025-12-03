Prefeitura inicia vacinação antirrábica porta a porta no Bairro Alto

A vacinação antirrábica é considerada essencial tanto para a saúde dos animais quanto para a proteção da comunidade / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores deu início a mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica animal em Aquidauana. A ação, que começou pelo Bairro Alto, está sendo realizada de forma porta a porta, com equipes de saúde percorrendo as residências para imunizar cães e gatos contra a raiva.

Todos os animais a partir de três meses de idade podem receber a vacina, que é gratuita e não requer agendamento prévio. A campanha seguirá um cronograma que abrangerá outros bairros do município nas próximas semanas, conforme programação a ser divulgada pela prefeitura.

A vacinação antirrábica é considerada essencial tanto para a saúde dos animais quanto para a proteção da comunidade, uma vez que a raiva é uma zoonose grave que pode ser transmitida aos seres humanos.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Coordenadoria de Controle de Vetores pelo telefone (67) 3240-1400, ramal 1579, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e a prevenção de doenças, incentivando a participação dos moradores para garantir a cobertura vacinal e a segurança sanitária em toda a cidade.

