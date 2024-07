Prefeitura iniciará nova etapa de drenagem e asfalto em mais ruas do Bairro São Francisco

A Prefeitura de Aquidauana iniciará trabalhos para obra de drenagem e pavimentação de mais ruas no bairro São Francisco. Nesse bairro, a prefeitura já investiu no ano passado mais de R$ 2 milhões transformando a região levando asfalto e qualidade de vida.

Nessa etapa de obras no bairro São Francisco, os serviços iniciarão na Rua Miguel Lanzillote, onde será feita a construção da rede de drenagem e, posterior, pavimentação asfáltica. Ainda nessa fase de obras, serão beneficiadas as ruas Oliveiras e Arguelho.

Para custear a obra, o prefeito Odilon Ribeiro autorizou investimento de na ordem de pouco mais de R$ 548 mil reais, nessa etapa. Sendo que R$ 481 mil provenientes de emenda liberada só agora, da então na época senadora Simone Tebet, somados a R$ 67 mil de recursos próprios do município.

“A poeira, lama e buracos ficarão no passado nessas ruas. Vamos organizando os projetos e somando os recursos para tocar as obras de infraestrutura do município, garantindo melhor mobilidade e levando progresso para o bairro”, explicou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ainda segundo o prefeito, essas obras facilitam o acesso à escola, creche, posto de saúde e melhora o visual do bairro, valoriza os imóveis e orgulha os moradores que veem tudo ficando melhor e mais bonito.

Com essas obras de infraestrututa, a gestão municipal também vai aprimorando o programa de qualificação viária da cidade, melhorando o acesso e a mobilidade urbana e novas rotas de trânsito.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana