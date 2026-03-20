Equipes realizam tapa-buracos em vias do centro e bairro Alto e constroem nova estrutura para escoamento de Ã¡gua
As aÃ§Ãµes integram o cronograma contÃnuo de manutenÃ§Ã£o urbana da administraÃ§Ã£o municipal / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana
Com a estabilidade do tempo, a Prefeitura de Aquidauana intensificou os serviços de manutenção urbana para recuperar os danos causados pelas chuvas recentes. Nesta sexta-feira (20), as equipes estão atuando em diferentes pontos da cidade para garantir a segurança e a mobilidade da população.
Na rua Estevão Alves Corrêa, nas proximidades da rodoviária, e na rua Dr. Sabino, no trecho de acesso à rua Pandiá Calógeras e imediações, as equipes realizam serviços de tapa-buracos, corrigindo os danos causados à pavimentação pela ação das águas.
Além disso, outra equipe trabalha na construção de uma boca de dragão na rua Delfino Alves Corrêa, esquina com a rua Alcebíades Vieira, no bairro Alto. A estrutura tem como objetivo reforçar o escoamento das águas pluviais e ajudar a prevenir alagamentos na região, especialmente em períodos de chuvas mais intensas.
As ações integram o cronograma contínuo de manutenção urbana da administração municipal, que tem como foco preservar a infraestrutura viária e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A Prefeitura segue monitorando as condições das vias e atuando nas áreas prioritárias para garantir que a cidade esteja bem cuidada e segura para todos.
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