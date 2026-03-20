As aÃ§Ãµes integram o cronograma contÃ­nuo de manutenÃ§Ã£o urbana da administraÃ§Ã£o municipal / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Com a estabilidade do tempo, a Prefeitura de Aquidauana intensificou os serviços de manutenção urbana para recuperar os danos causados pelas chuvas recentes. Nesta sexta-feira (20), as equipes estão atuando em diferentes pontos da cidade para garantir a segurança e a mobilidade da população.

Na rua Estevão Alves Corrêa, nas proximidades da rodoviária, e na rua Dr. Sabino, no trecho de acesso à rua Pandiá Calógeras e imediações, as equipes realizam serviços de tapa-buracos, corrigindo os danos causados à pavimentação pela ação das águas.

Além disso, outra equipe trabalha na construção de uma boca de dragão na rua Delfino Alves Corrêa, esquina com a rua Alcebíades Vieira, no bairro Alto. A estrutura tem como objetivo reforçar o escoamento das águas pluviais e ajudar a prevenir alagamentos na região, especialmente em períodos de chuvas mais intensas.

As ações integram o cronograma contínuo de manutenção urbana da administração municipal, que tem como foco preservar a infraestrutura viária e melhorar a qualidade de vida dos moradores. A Prefeitura segue monitorando as condições das vias e atuando nas áreas prioritárias para garantir que a cidade esteja bem cuidada e segura para todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!