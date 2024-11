Prefeitura intensifica serviço de limpeza em bairros da cidade

Manutenção nas ruas de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana intensificou os serviços de limpeza e manutenção urbana em vários bairros, com equipes mobilizadas para atender demandas da cidade. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) e pela Secretaria de Administração, tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e a limpeza pública, abrangendo áreas residenciais e pontos turísticos importantes, como o acesso ao Morro do Paxixi.

Na manhã da sexta-feira (08), a equipe da SEMSUR realizou a limpeza no Bairro Alto, enquanto outra equipe com roçadeiras cuidava das ruas dos bairros Nova Aquidauana e Cidade Nova. No acesso ao Morro do Paxixi, um local de destaque turístico, maquinários foram usados para patrolar e aprimorar a estrada, facilitando o acesso seguro dos visitantes ao ponto turístico.

A Prefeitura também atendeu uma solicitação dos motoristas ao realizar serviços de tapa-buracos nas ruas do Bairro Cidade Nova. Esse trabalho foi concluído no dia 7, com o auxílio da equipe de Artefatos, para melhorar as condições das vias e contribuir para a segurança dos condutores.

A gestão municipal pede a colaboração de pedestres e motoristas para redobrar a atenção ao transitar próximo às equipes, evitando acidentes e garantindo a segurança de todos. Essas intervenções são parte do compromisso da Prefeitura com a manutenção de áreas urbanas e rurais, promovendo melhores condições de tráfego e qualidade de vida aos moradores.