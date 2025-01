Prefeitura intensifica serviços de retiradas de lixos e entulhos dos bairros

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais (SEMSUR) continua em ritmo acelerado com os trabalhos de limpeza da cidade.

A SEMSUR iniciou essa semana os serviços de retirada de lixos e entulhos na aldeia urbana Tico Lipu, Arara Azul, Jardim Aeroporto e Jardim Pantanal. Devido a quantidade de lixo e entulhos nesses locais, a previsão é de que os serviços continuem até o final da semana.

Uma outra equipe realiza os serviços de desentupimento e limpeza dos bueiros na Rua Antônio Campelo, nas imediações do Jardim Aeroporto I e II. Esse serviço é necessário para permitir o melhor escoamento das águas pluviais, na rede de drenagem.

Também continua sendo feito mutirão com roçada, limpeza e retirada de lixos do pátio da estação ferroviária de Aquidauana, no centro da cidade. Este trabalho teve início na semana passada e deverá ser concluído esta semana, trazendo mais tranquilidade e segurança, com os espaços limpos e sem matagal.

É importante lembrar que a população também deve colaborar com o Poder Público, fazendo o descarte de lixos e entulhos em locais adequados e mantendo seus quintais e terrenos limpos, para evitar a proliferação de insetos e vetores.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana