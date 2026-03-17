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Infraestrutura

Prefeitura interdita trecho da BR-419 na Reta do Taboco apÃ³s identificar erosÃ£o no asfalto

Medida preventiva foi adotada para garantir a seguranÃ§a dos motoristas; DNIT e Governo do Estado foram acionados para providenciar reparos

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 17/03/2026 Ã s 14:06

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A Prefeitura de Aquidauana reforÃ§a que a medida de interdiÃ§Ã£o foi adotada visando preservar vidas e pede a colaboraÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana realizou a interdição de um trecho da rodovia BR-419, na região conhecida como Reta do Taboco, após identificar uma erosão no asfalto que pode oferecer risco à segurança dos motoristas que trafegam pela rodovia.

Assim que tomou conhecimento da situação, equipes da Prefeitura estiveram no local para verificar as condições da via e, diante do risco de acidentes, o Departamento Municipal de Trânsito realizou a interdição do trecho de forma preventiva. A medida visa evitar que veículos passem sobre a área danificada, prevenindo possíveis acidentes e danos maiores à estrutura da pista.

A Administração Municipal também comunicou oficialmente o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando apoio nas providências para a restauração e o reforço do pavimento danificado. A rodovia é uma via federal, mas a Prefeitura tomou a iniciativa da interdição diante do risco iminente à população.

A Prefeitura de Aquidauana reforça que a medida de interdição foi adotada visando preservar vidas e pede a colaboração da população para respeitar a sinalização e os desvios, não retirando as grades de interdição, garantindo a segurança de todos até que o problema seja solucionado.

A orientação é que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região e sigam as orientações das equipes de trânsito no local. A previsão é que os órgãos responsáveis avaliem a situação e iniciem os reparos necessários o mais breve possível.

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