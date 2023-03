Prefeitura de Aquidauana investe R$ 4,6 milhões em reformas de escolas

Escola segue com obras de reforma a todo vapor / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana está trabalhando na reforma da Escola Polo Municipal Indígena Francisco Farias, na Aldeia Água Branca, região de Taunay.

Essa semana, o prefeito Odilon Ribeiro esteve acompanhando em detalhes o andamento da reforma e afirmou que melhorar a estrutura física incentiva os alunos a gostar e cuidar do espaço escolar.

Já está sendo feita a reforma completa dos sanitários dos alunos e professores, com troca de revestimento, esquadrias e acessibilidade. Também está em andamento a construção de um refeitório completo para os alunos. Após a construção, a prefeitura fará a aquisição dos bancos e mesas para equipar o refeitório.

A escola também está ganhando a reforma completa de todas as salas de aula, com novos pisos, lousas e novas cadeiras e carteiras escolares. Para maior segurança dos alunos, a escola também ganhará um cercamento com alambrados.

Conforme o projeto da Secretaria Municipal Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, a escola também vai receber melhorias na instalação de rede elétrica, para poder suportar o funcionamento de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula.

Essa obra na Escola Municipal da Aldeia Água Branca é custeada integralmente com recursos próprios da Prefeitura de Aquidauana e está orçada em aproximadamente R$ 950 mil reais.

Outras reformas

“Mesmo com todas as dificuldades e desafios, a gente tem buscado investir pesado na educação municipal. E um dos investimentos é melhorar a estrutura das escolas, pra que os alunos tenham prazer e alegria em ter um espaço bonito e organizado pra estudar”, afirmou o prefeito Odilon.

Segundo informou o prefeito Odilon Ribeiro, ele já autorizou a equipe de licitação a dar prosseguimento no processo para contratação de empresa para realizar a conclusão da reforma da Escola Polo Municipal Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde, orçada em cerca de R$ 800 mil, que será custeada com recursos municipais.

Outra unidade escolar que também entrará na fase de conclusão da reforma será a Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, no distrito de Piraputanga. A empresa vencedora da concorrência pública deve iniciar nas próximas semanas a obra. A prefeitura investirá nessa reforma completa aproximadamente R$ 900 mil reais, incluindo, a construção do muro e nova fachada receptiva da escola.

A Prefeitura de Aquidauana já está com a obra da Escola Municipal CAIC Antônio Pace em execução na segunda etapa, com equipes trabalhando na construção de novas redes hidráulicas e elétricas dos pavilhões. O investimento na escola Caic é de R$ 2 milhões, sendo recursos próprios do município.

Nesta segunda etapa, serão feitos os serviços de substituição de toda a rede elétrica e hidráulica, troca da caixa de água, revitalização do piso, pintura geral, reforma geral da quadra, recuo do alambrado e do estacionamento na área externa, paisagismo, adequação do hidrante e extintores para uso de emergência, dentro do que exige o Corpo de Bombeiros.