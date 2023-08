Prefeitura investe R$ 2,1 milhões em pavimentação no bairro São Francisco

Divulgação / Agecom

A prefeitura de Aquidauana divulgou nesta quarta-feira, dia 9, o balanço das obras de pavimentação asfáltica no bairro São Francisco. Segundo a prefeitura, no trecho próximo ao Posto de Saúde do São Francisco, Escola Maria Scaff e fundos do Lions Clube a drenagem foi concluída e já está com pavimentação desde desse final de semana. O prefeito Odilon Ribeiro autorizou a destinação de R$ 2,1 milhões de recursos próprios da prefeitura para essa obra.

Conforme planejamento da prefeitura, nesta primeira etapa de obra, a drenagem e o asfalto alcançam inicialmente as ruas Dos Souza, rua Dos Barbosas e rua Joaninha.

Além das ruas citadas, o prefeito Odilon Ribeiro junto com a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, estão trabalhando para captar recursos fazer uma segunda etapa de pavimentação dentro do São Francisco, alcançado as ruas: Miguel Lanzelloti, continuação das ruas dos Souza, rua Neves, rua Abel, rua dos Carajás, rua Arguelho e Rua dos Oliveiras).

Além do São Francisco, o prefeito Odilon Ribeiro autorizou e está em execução mais duas frentes de obras de drenagem e de pavimentação: Vila Pinheiro e Vila São Pedro; e, ainda, lajotamento em execução nas ruas da Vila Paraíso. Aquidauana vai ganhando infraestrutura urbana, que traz progresso e valorização.