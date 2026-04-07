Prefeitura leva Mutirão Cidade Limpa à Vila Pinheiro e reforça pedido de colaboração da população

A ação é considerada essencial para a saúde pública, pois ajuda a prevenir doenças e elimina possíveis focos do mosquito Aedes aegypti / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura deu continuidade, nesta semana, ao Mutirão Cidade Limpa, desta vez atendendo o bairro Vila Pinheiro. Equipes da administração municipal estão nas ruas trabalhando para deixar a localidade mais limpa e organizada para todos os moradores.

A ação é considerada essencial para a saúde pública, pois ajuda a prevenir doenças e elimina possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de outros riscos à população.

A Prefeitura destacou que está fazendo a sua parte com muito esforço e dedicação das equipes, mas ressaltou que a colaboração da população é fundamental. Após a passagem do mutirão, os moradores são orientados a não jogar lixo nas ruas e calçadas. Manter a cidade limpa é responsabilidade de todos.

A administração municipal informou ainda que a Vigilância Sanitária estará no bairro realizando fiscalizações, conforme determina a lei. A orientação é para que os moradores façam sua parte e evitem transtornos, como multas e outras penalidades previstas na legislação.

A Prefeitura reforça o convite para que a comunidade participe ativamente da manutenção da limpeza urbana, descartando resíduos corretamente e denunciando possíveis focos de sujeira ou criadouros do mosquito.

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