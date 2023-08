Prefeitura mantém até dia 25 as comemorações dos 131 anos de Aquidauana

Desde o dia dois deste mês, Aquidauana vem contemplando seus mais de 40 mil habitantes com diferentes eventos comemorativos, inaugurações e investimentos infraestruturais, em alusão aos seus 131 anos de história. De acordo com a programação oficial da prefeitura, esta quinta-feira (17) será marcada pela premiação do 4º Concurso Artístico e Literário, além da edição especial da Feira da Estação.

Ainda conforme a prefeitura, a premiação do concurso será na Rua Cândido Mariano, número 2145, no bairro Guanandy, com previsão para iniciar às 18 horas. Já a Feira da Estação, em sua edição especial de aniversário, ocorrerá na Avenida Pantaneta, a partir das 19 horas.

Nesta sexta-feira (18), a população aquidauanense prestigia a Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense, que acontecerá na Câmara Municipal de Aquidauana, às 19h. Também às 19h, na Avenida Pantaneta, será a abertura do tradicional Encontro de Chamamezeiros.

No sábado (19), a cidade será marcada por eventos plurais, como a Etapa Aquidauana da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross, no Moto Park Aquidauana, às 14h. Além disso, às 16h, acontecerá a 6ª Etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, o evento será no bairro Nova Aquidauana, na Avenida Mato Grosso.

No domingo (20), a Copa de Velocross terá início às 8 horas.

As festividades dos 131 anos da Princesinha de Mato Grosso do Sul se estenderão até o dia 25 de agosto e, em uma entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, o prefeito Odilon Ribeiro expressou seus votos de prosperidade à cidade e à sua população.

"Que Deus abençoe nossa cidade, nosso povo, nossas lutas, conquistas e nossa história. Aquidauana é uma joia em si. Devemos nutrir nossa cultura, superar desafios e trabalhar incessantemente para transformar nossa cidade em um lugar ainda mais belo, organizado, vibrante, progressista e sustentável", declarou o prefeito, compartilhando uma visão inspiradora para o futuro da cidade.

Cidade histórica

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Aquidauana foi fundada em em 15 de agosto de 1892, às margens do antigo Rio Mobo Teteu, atual Rio Aquidauana.

O início do povoamento deu-se por meio da comitiva proposta pelo major Teodoro Rondon e também pelos coronéis João Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa e Manuel Antônio Paes de Barros, além de fazendeiros e moradores da Vila de Miranda.

Teodoro Rondon também foi o primeiro professor da primeira escola da cidade, criada em 1894.

Aquidauana também foi o primeiro município do antigo Mato Grosso a ter serviço de energia elétrica, inaugurado em maio de 1928, além do primeiro cinema com tela panorâmica.

Em 1948 tornou-se cidade e, em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.