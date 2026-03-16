Prefeitura mantÃ©m serviÃ§os semanais de limpeza e manutenÃ§Ã£o no Parque da Lagoa Comprida

O trabalho visa manter o parque sempre agradÃ¡vel e adequado para o uso da comunidade / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Parque da Lagoa Comprida é um dos espaços mais queridos de Aquidauana, utilizado diariamente para caminhada, lazer e momentos em família. Pensando nisso, a Prefeitura de Aquidauana realiza semanalmente serviços de limpeza, poda e manutenção no local, garantindo mais organização, segurança e bem-estar para todos os frequentadores.

As equipes atuam de forma contínua na remoção de resíduos, corte de grama e vegetação, limpeza das pistas de caminhada e áreas de convivência, além de pequenos reparos na infraestrutura. O trabalho visa manter o parque sempre agradável e adequado para o uso da comunidade.

A administração municipal também conta com o apoio da população nesse esforço coletivo. O apelo é para que todos colaborem, evitando jogar lixo no local, respeitando as áreas de preservação e contribuindo para que o parque permaneça limpo e acolhedor.

Vamos cuidar juntos desse espaço, que é de todos. A preservação do Parque da Lagoa Comprida é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a comunidade, refletindo o cuidado e o amor pela cidade.

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