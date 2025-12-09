Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 19:30

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Prefeitura monta esquema especial de atendimento em saúde para o fim de ano

Fique atento aos dias 22 e 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2025, e também 2 de janeiro de 2026

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 16:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tenha atenção aos horários de fim de ano / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura Municipal informa sobre o esquema especial de atendimento nos serviços de saúde durante o período de final de ano, entre os dias 22 e 23, 29 e 30 de dezembro, e também nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.

Durante esses dias, alguns serviços funcionarão em horários específicos:


- Farmácia Municipal (Posto da Santa Terezinha): das 6h às 18h.
- Posto da Estevão (com horário estendido): das 7h às 11h e das 13h às 21h.
- Vigilância Sanitária: das 7h às 13h.
- Controle de Vetores: das 7h às 11h e das 13h às 17h.
- CAPS (Atendimento de urgência): das 7h às 13h.
- Central de Regulação: das 7h às 13h.

Já os serviços de plantão ininterrupto (24h) continuam disponíveis:
- Central de Ambulância Samu: telefone 192 ou 3241-5566 / 99203-7159.

Serviços que permanecerão fechados:


- Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI)
- Centro Especializado em Saúde Mental
- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
- Centro de Especialidades Médicas (CEM)
- Laboratório

Esses locais retomarão os atendimentos a partir do dia 5 de janeiro de 2026.

A Administração Municipal conta com a colaboração e compreensão de todos para que os serviços essenciais sejam mantidos com qualidade durante este período. Em caso de urgência, a população deve utilizar os canais de plantão disponíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade 

Bazar da ACCE começa dia 13 com produtos preços populares

Esporte

Atleta da Pestalozzi representa Aquidauana no Brasileiro de Bocha

Pleito

Piraputanga dá posse à nova diretoria da Associação Comunitária

Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga

Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão

Piraputanga comemora 94 anos com programação especial e resgate da história local

Educação

CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II

Publicidade

Novo bispo da Diocese de Jardim celebra hoje sua primeira missa em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Raio-X portátil acelera diagnóstico e vigilância da tuberculose em presídios

O equipamento, compacto e transportável em uma mala, opera de maneira ágil, possibilitando a realização de até 150 radiografias em um único dia

Reforço

Anastácio recebe 10 novas roçadeiras para serviços de limpeza urbana

A entrega foi realizada pela manhã, com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo