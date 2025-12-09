Prefeitura monta esquema especial de atendimento em saúde para o fim de ano

Tenha atenção aos horários de fim de ano / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura Municipal informa sobre o esquema especial de atendimento nos serviços de saúde durante o período de final de ano, entre os dias 22 e 23, 29 e 30 de dezembro, e também nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.

Durante esses dias, alguns serviços funcionarão em horários específicos:



- Farmácia Municipal (Posto da Santa Terezinha): das 6h às 18h.

- Posto da Estevão (com horário estendido): das 7h às 11h e das 13h às 21h.

- Vigilância Sanitária: das 7h às 13h.

- Controle de Vetores: das 7h às 11h e das 13h às 17h.

- CAPS (Atendimento de urgência): das 7h às 13h.

- Central de Regulação: das 7h às 13h.

Já os serviços de plantão ininterrupto (24h) continuam disponíveis:

- Central de Ambulância Samu: telefone 192 ou 3241-5566 / 99203-7159.

Serviços que permanecerão fechados:



- Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI)

- Centro Especializado em Saúde Mental

- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

- Centro de Especialidades Médicas (CEM)

- Laboratório

Esses locais retomarão os atendimentos a partir do dia 5 de janeiro de 2026.

A Administração Municipal conta com a colaboração e compreensão de todos para que os serviços essenciais sejam mantidos com qualidade durante este período. Em caso de urgência, a população deve utilizar os canais de plantão disponíveis.

