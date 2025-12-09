Prefeitura monta esquema especial de atendimento em saúde para o fim de ano

Fique atento aos dias 22 e 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2025, e também 2 de janeiro de 2026
Tenha atenção aos horários de fim de ano / Divulgação/Agência Brasil
A Prefeitura Municipal informa sobre o esquema especial de atendimento nos serviços de saúde durante o período de final de ano, entre os dias 22 e 23, 29 e 30 de dezembro, e também nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026.
- Farmácia Municipal (Posto da Santa Terezinha): das 6h às 18h.
- Posto da Estevão (com horário estendido): das 7h às 11h e das 13h às 21h.
- Vigilância Sanitária: das 7h às 13h.
- Controle de Vetores: das 7h às 11h e das 13h às 17h.
- CAPS (Atendimento de urgência): das 7h às 13h.
- Central de Regulação: das 7h às 13h.
Já os serviços de plantão ininterrupto (24h) continuam disponíveis:
- Central de Ambulância Samu: telefone 192 ou 3241-5566 / 99203-7159.
- Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI)
- Centro Especializado em Saúde Mental
- Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
- Centro de Especialidades Médicas (CEM)
- Laboratório
Esses locais retomarão os atendimentos a partir do dia 5 de janeiro de 2026.
A Administração Municipal conta com a colaboração e compreensão de todos para que os serviços essenciais sejam mantidos com qualidade durante este período. Em caso de urgência, a população deve utilizar os canais de plantão disponíveis.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Pleito
Edson Fernandes é reconhecido presidente da Associação de Moradores de Piraputanga
Feira PiraSabor retorna a Piraputanga com sabores, arte e diversão
Piraputanga comemora 94 anos com programação especial e resgate da história local
Saúde
O equipamento, compacto e transportável em uma mala, opera de maneira ágil, possibilitando a realização de até 150 radiografias em um único dia
Reforço
A entrega foi realizada pela manhã, com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS