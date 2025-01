Pintura de quebra-molas reforça segurança no trânsito em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana está realizando a manutenção da pintura dos quebra-molas nas ruas da cidade. Esse trabalho, que é feito periodicamente, busca reforçar a sinalização horizontal desgastada pelo calor do asfalto e pelas chuvas.



A manutenção é essencial para orientar os condutores, promovendo maior segurança nas vias e ajudando a prevenir acidentes. Além dos quebra-molas, outras sinalizações horizontais também estão sendo revitalizadas como parte do serviço.



A prefeitura pede atenção redobrada de motoristas e motociclistas durante a execução do trabalho. É fundamental reduzir a velocidade e respeitar as sinalizações de interdição para evitar danos à pintura recém-aplicada e, principalmente, prevenir acidentes com os trabalhadores e equipamentos no local.