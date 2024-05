Prefeitura promove encontro de estudantes com Transtorno do Espectro Autista

Na noite de ontem, 21, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou uma roda de conversa com os pais de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), matriculados na Rede Municipal de Ensino de Aquidauana.

A roda de conversa teve como objetivo fomentar a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), trazendo visibilidade para essa condição ainda desconhecida por muitos na sociedade.

Também foi abordado sobre a importância de um diagnóstico precoce para garantir melhor qualidade de vida para as crianças; conceito sobre o que é o autismo; Quais os sinais de alerta, as estatísticas, como lidar com o diagnóstico positivo para TEA e o tratamento adequado.

Na oportunidade, também foi informado aos pais e responsáveis quais são os serviços ofertados pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretarias de Assistência Social, Saúde e Educação e, também, Pestalozzi/CER.

“Promovemos esse diálogo, para que juntos possamos priorizar o bem-estar das nossas crianças autistas, aas quais necessitam de um apoio de todos, para um melhor desempenho escolar e social”, disse a secretária de Educação – Luzia Cunha.

A palestra foi ministrada pela Promotora de Justiça – Angélica Arruda e a Terapeuta Ocupacional da Equipe Multidisciplinar da SESAU – Livia Maria Kusano.

A secretária de Saúde, Patrícia Panachuki também explanou aos pais sobre os serviços que a Saúde Municipal oferta e colocou à disposição para dirimir dúvidas. “É preciso cuidar das nossas crianças, mas é fundamental, também, cuidar de quem cuida delas, que é a família. Disponibilizamos profissionais para atender todas essas demandas, no auxílio desses pais e mães”, completou.

Além da roda de conversa, no encontro, os policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana apresentaram os cães do canil da PM e explicaram como eles ajudam nas atividades de terapia das crianças autistas que participam do projeto “Pelo Amigo – Cinoterapia”.

Ainda no encontro, a coordenadora geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Prof. Fátima Midoguti Joia também apresentou aos pais como é prestado o atendimento no CER da instituição em Aquidauana.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana