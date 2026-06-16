Prefeitura promove limpeza da Corredeira do Morcego nesta terça-feira

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aquidauana, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia e Combate, realizou na segunda-feira (15), uma ação de limpeza e instalação de placas de conscientização na região do Córrego das Antas e da Cachoeira do Paxixi. Durante os trabalhos, foi retirado o equivalente a uma caçamba de lixo, evidenciando a necessidade da colaboração de todos na preservação dos recursos naturais.

A iniciativa faz parte das atividades da Semana do Meio Ambiente e tem como objetivo promover a conscientização ambiental, combater o descarte irregular de resíduos e proteger áreas de grande importância ecológica para o município.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, destacou que cuidar da natureza é uma responsabilidade compartilhada e que cada atitude faz a diferença para manter córregos, rios e espaços públicos limpos e preservados para as futuras gerações.

A programação continua nesta terça-feira (16), com uma nova ação de limpeza na região da Corredeira do Morcego, em Camisão. A Prefeitura convida a população a colaborar, evitando o descarte irregular de resíduos e contribuindo para a preservação ambiental.

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