Prefeitura promove promoção e conscientização de animais de estimação

A água, recurso indispensável para a vida, será tema de uma ação especial no dia 22 de março, das 8h às 12h, em comemoração ao Dia Mundial da Água, na Estação Ferroviária de Aquidauana.

A programação do evento na Estação Ferroviária, neste sábado,22, incluirá uma série de atividades educativas e informativas voltadas à comunidade, com o objetivo de destacar a importância da água e a necessidade urgente de um consumo mais consciente e sustentável.

As ações acontecerão ao longo de toda a manhã e contarão com: blitz educativa, distribuição de água mineral e panfletos informativos.

Além disso, será realizada uma ação de bem-estar animal, com destaque para os cuidados relacionados à saúde dos animais e à promoção de uma convivência mais saudável entre eles e a comunidade.

Também acontecerá das 8h às 11h, uma Feira de Adoção de gatos e cachorros, que estão aos cuidados do Centro de Zoonoses da prefeitura e, que, foram tratados e castrados e agora estarão disponíveis para adoção responsável. Os interessados deverão ir até à Estação Ferroviária, durante o evento para adotar o seu pet.

No evento também estarão sendo feitos: cadastro para castração de felinos (machos e fêmeas), recebimento de denúncias e orientações, vacinação antirrábica e teste rápido de leishmaniose.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), via Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental - Centro de Controle de Zoonoses, realizará a atividade, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), Polícia Militar Ambiental, Sanesul e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), através do Curso de Zootecnia.

Comemorado desde 1993 pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial da Água visa promover a conscientização sobre o uso racional e a preservação desse recurso essencial.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana